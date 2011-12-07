«Рубин» не переедет на стадион Центральный из-за плохого газона на «Ак Барс Арене»

Футбольный клуб «Рубин» не планирует переезжать на стадион Центральный из-за плохого качества газона на «Ак Барс Арене». Об этом журналистам сообщил главный тренер клуба Леонид Слуцкий.

«Возвращаться на стадион Центральный нет смысла. У команды впереди две гостевые игры, затем пауза на матчи сборных. Все службы «Ак Барс Арены» уверили нас, что через месяц поле должно быть в оптимальном состоянии. И мы верим, что так и будет», — отметил главный тренер казанского клуба.

Напомним, ранее Леонид Слуцкий раскритиковал качество газона на «Ак Барс Арене». В качестве возможного проведения матчей для футбольного клуба «Рубин» назывался стадион Центральный.