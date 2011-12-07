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«Рубин» объявил стартовый состав команды на сегодняшний матч

Олег Шатов вернулся в стартовый состав казанского клуба.

В стартовый состав футбольного клуба «Рубин» вошли следующие игроки: Дюпин, Зотов, Уремович, Бегич, Самошников, Абильдгор, Ин Бом, Шатов, Бакаев, Хакшабанович, Костюков.

Что касается футбольного клуба «Крылья Советов», то главный тренер гостей Игорь Осинькин выбрал следующее сочетание игроков на матч: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Чернов, Зеффан, Иванисеня, Витюгов, Ежов, Зиньковский, Глушенков, Сергеев.

По сравнению с матчем против польского «Ракува» Леонид Слуцкий сделал три перестановки в составе: Георгий Зотов, Олег Шатов и Солтмурад Бакаев заменят Владислава Игнатьева, Дарко Евтича и Хвичу Кварацхелию соответственно. 

Стартовый свисток на «Ак Барс Арене» прозвучит в 20:00 по московскому времени.

КВ
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