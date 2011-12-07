Президент Туркменистана поздравил Минниханова с победой на выборах

Президент Туркменистана Гурбангула Бердымухамедов поздравил Рустама Минниханова с победой на выборах Президента РТ. Соответствующий телефонный разговор состоялся между лидерами по инициативе туркменской стороны, сообщает пресс-служба главы РТ.

«Лидер Туркменистана поздравил Рустама Минниханова с победой на состоявшихся президентских выборах в Татарстане. Так же он отметил высокий уровень деловых и доверительных отношений между странами и личное внимание Президента РФ к вопросам укрепления международного сотрудничества на уровне регионов», — передали в пресс-службе.

Также в ходе разговора стороны обсудили актуальное состояние и перспективы сотрудничества и развития совместных проектов.

«Рустам Минниханов поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за теплые поздравления, пожелал ему дальнейших успехов, а также благополучия и процветания жителям Туркменистана», — отметили в ведомстве.