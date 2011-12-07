В составе Казанской городской Думы - представители 6 партий

С предварительными результатами голосования на «деловом понедельнике» утром 14 сентября горожан ознакомил мэр Казани Ильсур Метшин. Он напомнил, что всего в городе работали 459 избирательных участков. 11 и 12 сентября в районах столицы РТ для удобства жителей были организованы мобильные избирательные участки на придомовых территориях. В эти дни явка была очень высокой, что показало востребованность таких мобильных избирательных участков, отметил глава города.

По информации Центральной избирательной комиссии, серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. На участках работали наблюдатели от всех партий и независимых кандидатов, передает kzn.ru.

«Это была проверка на прочность и профессионализм нашей команды, все справились со своей работой, - сказал мэр. - Впервые выборы проходили в условиях пандемии, были приняты беспрецедентные меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором». Каждому избирателю на входе измеряли температуру, у каждого был индивидуальный набор для голосования - ручка, маска. Все члены избирательных участковых комиссий и наблюдатели были обеспечены индивидуальными средствами защиты, напомнил глава города.

По данным на утро 14 сентября, на выборах Президента РТ действующий глава республики Рустам Минниханов набрал в Казани 72,6% голосов. Кандидат от партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев набрал по Казани 11,47% голосов, Альфред Валиев от партии «Коммунисты России» - 6,59% голосов. Олег Коробченко, выдвинувшийся на выборы от «Партии Роста», набрал по Казани 3,5%, Владимир Сурчилов от партии ЛДПР - 3,99% голосов.

Явка в Казани по выборам депутатов Казгордумы составила 62%. В итоге партия «Единая Россия» набрала 68,63%, КПРФ - 13,3%, «Справедливая Россия» - 9,9%, ЛДПР - 3,5%, «Коммунисты России» - 3%.

«Хочу поздравить всех с завершением этой сложной борьбы, мы получили очередную возможность завершить начатое, воплотить в жизнь все задумки и еще больше упрочить позиции и авторитет Казани, - сказал мэр. - Отдельная благодарность за активность избирателей, за активную гражданскую позицию казанцев, которые пришли и отдали голоса за нашего Президента, за новый депутатский корпус. Наша задача сегодня - оправдать их доверие и слаженно работать и выводить на новые рубежи нашу любимую Казань».

По Северному одномандатному округу в выборах победил Альфред Валиев от партии «Коммунисты России», Караваевскому округу - Марат Галиуллин («Единая Россия»), Кремлевскому округу - Лилия Бакулина («Единая Россия»), Академическому округу - Гузель Сагитова («Единая Россия»), Прибрежному округу - Руслан Дуженков («Единая Россия»), Зареченскому округу - Малика Гельмутдинова (самовыдвиженец), Декабристскому округу - Михаил Кузнецов («Партия Роста»).

По Гагаринскому округу победил Олег Калимов («Единая Россия»), Тасмовскому - Владимир Беляков («Единая Россия»). В Октябрьском избирательном округе победу одержал справедливоросс Камиль Закиров, Амирхановском - самовыдвиженец Далия Гайнанова, Чуйковском - единоросс Булат Кутдусов, Ямашевском - самовыдвиженец Айрат Гайнетдинов, Чистопольском - единоросс Сергей Новоселов.

В Кулагинском избирательном округе победу одержала Елена Глухарева («Единая Россия»), Павлюхинском - Рима Мухамедшина («Единая Россия»), Гарифьяновском - Рафаэль Шавалиев («Единая Россия»), Дубравном - самовыдвиженец Адель Хайруллин, Габишевском - единоросс Марат Ганиев, Липатовском - единоросс Марат Закиров, Арбузовском - единоросс Евгений Чекашов, Шуртыгинском - Радик Салимгараев («Единая Россия»), Даурском - Булат Ахметгараев (ЛДПР), Закиевском - Евгений Сеньковский («Единая Россия»), Ломжинском - самовыдвиженец Руслан Юсупов.

Глава города отметил профессиональную работу личного состава МВД и всех, кто принимал участие в организации выборов, и подчеркнул, что голосование прошло без происшествий и серьезных нарушений.

Как сообщили в пресс-службе Центризбиркома республики, по итогам голосования на выборах депутатов городской Думы Казани IV созыва, состоявшегося в период с 11 по 13 сентября, 50 мандатов распределились следующим образом: 34 из них получили представители партии «Единая Россия»; 5 - самовыдвиженцы; по 4 - представители КПРФ и «Справедливой России», по 1 - представители «Партии Роста», «Коммунистов России» и ЛДПР.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, при проведении выборов в Казанскую городскую Думу четвертого созыва по состоянию на 12 сентября 2020 года опубликованы на сайте газеты «Казанские ведомости» kazved.ru.