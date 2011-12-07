За действующего Президента Татарстана отдали голоса более 80% избирателей

В выборах Президента РТ приняли участие 78,78% избирателей республики. С большим отрывом, набрав 83,28%, в них победил Рустам Минниханов. Альмир Михеев получил голоса 4,93% избирателей, Альфред Валиев — 4,64%, Олег Коробченко — 3,58%, Владимир Сурчилов — 2,84%.

В голосовании на дополнительных выборах депутата Госдумы России по Нижнекамскому избирательному округу № 28 приняли участие 86,69% избирателей. Олег Морозов получил 73,42% голосов, Альберт Ягудин — 9,33%, Ильнар Сираев — 6,83%, Николай Барсуков — 3,77%, Андрей Колосов — 3,72%, Леонид Стражников — 2,3%.

В дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Елабужскому избирательному округу № 37 проголосовали 84,36% избирателей. Тимур Шагивалеев получил 61,09% голосов, Артем Григорьев — 17,56%, Ильяс Валиев — 10,68%, Елена Сбитнева — 9,54%.

При этом Андрей Кондратьев подчеркнул, что избирательный процесс будет завершен заседанием ЦИК РТ, которая подведет окончательные итоги голосования.

Свою оценку ходу избирательного процесса в республике дал руководитель экспертного совета, член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

«Самая главная специфика единого дня голосования — это контекст мировой пандемии коронавирусной инфекции. Задача была не просто обеспечить чистые и честные выборы, но и обеспечить выборы санитарно безопасные. С этой задачей в РТ справились хорошо. Трехдневное голосование, возможность которого предоставили законодатели, помогло всем желающим принять в нем участие. Это обеспечило высокую явку. С новым вызовом избирательная система республики справилась», — отметил Глеб Кузнецов.

Говоря об уверенной победе на президентских выборах Рустама Минниханова, эксперт назвал ее предсказуемой.

«Это была в том числе и оценка властям республики от людей, переживавших последние полгода серьезные ограничения. Мы знаем, что раздавалось много критики в адрес властей, но люди сказали свое слово на выборах», — высказался Глеб Кузнецов.

Руководитель экспертного центра также отметил, что Татарстан традиционно демонстрирует высокую явку на выборах.

«Татарстан подтвердил в очередной раз в российских масштабах свой высокий передовой статус как региона, где внедряются самые лучшие технологии и реализуются самые лучшие управленческие практики», — подчеркнул эксперт.

Общественная палата РТ направила на участки 5698 наблюдателей, сообщила ее председатель Зиля Валеева. На каждом из 2807 избирательных участков присутствовало по 2 общественных наблюдателя, на случай необходимости предусматривался и резерв.

Говоря о портрете наблюдателя, Зиля Валеева рассказала, что 62% из них — лица от 18 до 30 лет, при этом на долю женщин приходится 60%, мужчин — 40%. Более 60% наблюдателей выступают в таком качестве впервые.

Впервые в роли наблюдателей выступили 100 татарстанских блогеров. Зиля Валеева отметила, что первая десятка из них имеет совокупную аудиторию свыше 700 тысяч человек.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская сообщила о том, что реализовать свои избирательные права имели возможность и граждане, находящиеся на лечении в медучреждениях или содержащиеся в следственных изоляторах. Сария Сабурская также отметила, что проведение голосования в течение трех дней позволило принять участие в выборах сотрудникам спецорганизаций, работающих по суточному графику.