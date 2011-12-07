Исторические дубы вырастут в Казани, Болгаре, Елабуге и на острове-граде Свияжcке

Сегодня в парке главного здания Государственного музея изобразительных искусств РТ высадили два саженца исторического дуба из Летнего сада Санкт-Петербурга.

Акция состоялась в рамках Программы «Всероссийская Дубрава императора Петра Великого». Мероприятие приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I, которое будет отмечаться в июне 2022 года и 5-летию открытия в Казани Культурно-выставочного центра Русского музея на базе ГМИИ РТ.

В церемонии посадки саженцев приняли участие главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева, заведующая консультационно-методическим центром художественных музеев Российской Федерации Марина Красовитова, сотрудники казанских музеев.

Кроме того, гости из Санкт-Петербурга передали саженцы петровского дуба представителям Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, Елабужского музея-заповедника и музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Каждому дубку прилагается номерной сертификат, родословная саженца и фирменная рулетка, которой можно измерять приросты деревца.

Представители Русского музея обязательно будут поддерживать обратную связь с нашими музеями, чтобы знать, как растут и развиваются дубы.

Кстати

Два старейших дуба петровских времен, растущие в Летнем саду Санкт-Петербурга, у Летнего дворца Петра I, по инициативе Русского музея официально признаны памятником живой природы. Эти деревья были внесены в Реестр старовозрастных деревьев России.