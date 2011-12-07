В списках заселенных не значится: КФУ оставил студентов без мест в общежитиях

Проблема заселения в общежития у студентов КФУ происходит абсолютно каждый год. Первокурсников преимущественно заселяют в Деревню Универсиады (ДУ), а студентов старших курсов чаще всего направляют в менее комфортабельные кампусы на улицах Губкина, Красной позиции и так далее.

Условия проживания там вряд ли можно назвать удовлетворительными. В одном из таких корпусов еще с мая нет горячей воды, а главными соседями проживающих там студентов стали тараканы и клопы. Но получить даже такое место студентам вуза становится с каждым годом все труднее и труднее. КФУ набирает так много учащихся, что многим из них просто не достается места в общежитии.

Все, что предлагает руководство учебного заведения, обучение в котором считается одним из самых дорогих в республике, — аренда жилья. Правда, делать это оставшимся без общажных койко-мест студентам тоже придется за свой счет. Как выяснилось, этот сервис работает далеко не так идеально, как заверяют в вузе, и доставляет студентам немало хлопот. Что делают учащиеся, лишившиеся жилья, и как реагируют на их проблемы в учебном заведении, читайте в материале «КВ».

Место в общежитии должно быть, но его нет

В Казанском федеральном университете, учитывая филиалы в Елабуге и Набережных Челнах, обучается порядка 50 тыс. студентов, из них 44% на бюджетной основе, а 56% — на контракте. Более половины всех учащихся — иногородние студенты. Для них вузом предусмотрено 17 тыс. койко-мест в общежитиях в трех городах. Только в этом году первокурсниками учебного заведения стало около 8 тыс. студентов. Большинство из них заселят в Деревню Универсиады, а кому-то достанутся менее комфортные кампусы.

Но как показывает практика, далеко не всем так везет. К примеру, в прошлом году без крыши над головой остались порядка 4,3 тыс. человек. В свою очередь, директор департамента по молодежной политике и председатель профкома КФУ Юлия Виноградова заявляла, что эти цифры не соответствуют действительности — они намного меньше, писал интернет-журнал «Ветер».

Согласно отчетам вуза, за прошлый учебный год КФУ заработал на первокурсниках 769 398 492 рублей. Если мы возьмем среднюю стоимость однокомнатных квартир в Казани в 4 млн рублей, то КФУ мог бы купить 200 подобных квартир для своих студентов или построить новое комфортное общежитие. Возможно, даже не одно. И это только на деньги первокурсников.

Однако, судя по всему, делать этого вуз в ближайшее время не планирует, хотя в уже существующих мест всем не хватает. Но, как заверяют студенты, на эту проблему руководство университета просто не обращает внимания.

Как рассказал «КВ» студент Института физики КФУ, пожелавший остаться анонимным, он очень ждал заселения, но так и не нашел себя в списках. Его начали кормить обещаниями, что вопрос решится, но это были лишь слова.

«Я смотрел списки на заселение, кто будет жить в ДУ, а кто в Студгородке (другие общежития вуза: на улице Губкина, Красной позиции, Пушкина и т. д. — прим. Ред.). Получилось так, что я не попал ни в один, хотя по рейтингу я был сто тридцать первый. Обещали, что заселят около 150 человек: 90 — в ДУ, а всех остальных — в Студгородок. Но такого не произошло. Это было 4 августа», — рассказал он.

Студент начал обращаться к людям, ответственным за заселение. Ему ответили, что информация о заселении неточная и неполная, нужно ждать сначала списка первокурсников.

«Потом списки обновятся еще раз, когда поступят контрактники. Это уже были числа 20-е. Я спросил, стоит ли ждать список контрактников или все-таки искать квартиру? Они ответили, что лучше искать квартиру. Пообещали решить этот вопрос, мол, дождись и все будет, но этого не произошло. Тем более, что никакие списки поступивших и новых заселившихся в Деревню Универсиады я не увидел», — утверждает студент-физик.

С жалобой в КФУ и другие органы он не обращался. Однако он говорит об уйме потерянного времени: если бы ему сказали сразу же в мае, что его не заселят, то он бы не надеялся на общежитие, а сразу искал другое жилье.

О заселении объявляют очень поздно

Студент старших курсов Института экологии и природопользования КФУ, который также не захотел раскрывать своего имени, в общежитии не живет. Но с проблемой нехватки мест все равно знаком. Его лучший друг также остался без крыши над головой. Он попытался решить этот вопрос, связавшись с директором по воспитательной части, но это ему особо не помогло.

«Она сказала, что он [друг] находится в середине списка, несмотря на высокие баллы. Объяснила так: сначала заселяются все льготники, то есть малоимущие и так далее, потом первокурсники, магистранты первого курса, весь студсовет, а в конце вот они. Но по какой-то причине в этом году набрали очень много первокурсников, и моего друга не то что в ДУ, даже в шестое общежитие не заселили с высокими баллами», — рассказывает про своего друга студент Института экологии.

Он уверяет, что раньше уже с 60 баллами заселяли в ДУ, а его друга с такими же баллами не заселили никуда. Сначала пообещали, что этот вопрос рассмотрят. Позже ответственная в деканате Института экологии за заселение сообщила, что в октябре или в ноябре этот вопрос 100% решится.

«Пообещала что-нибудь сделать. Есть ли гарантия, что в ноябре будет место? И что ему было делать — непонятно, оставаться на улице? Честно говоря, мне за всех ребят вообще неприятно. Более того, очень поздно говорят о заселении, буквально за два дня до учебы, и за это время найти где-то квартиру вообще не реально», — жалуется студент-эколог.

Как нам рассказали в пресс-службе КФУ, вуз совместно с Гильдией риэлторов РТ подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы подбирать квартиры тем, кому не досталось мест в общежитии. По этой программе можно найти любое помещение — от хостелов до огромных квартир.

Цена за аренду квартиры начинается от 5 до 40 тыс. рублей в месяц — от рынка цены особо не отличаются. Тем не менее, сам президент Гильдии риэлторов РТ Андрей Савельев убежден, что лучше заселяться не в съемные квартиры, а в Студгородок и ДУ.

«По моему мнению, в первую очередь студенту стоит заселиться в общежитие, там стоимость проживания минимальна. Тем более, университет предлагает ДУ — достаточно комфортабельное жилье. Но многие студенты все-таки предпочитают жить отдельно, снимать квартиру», — сказал Андрей Савельев.

Ответственные за списки люди таинственным образом исчезают

Как рассказал нашему изданию студент ИМО, он обращался в этот сервис, но его попытки не увенчались успехом. Там ему ответили, что квартир нет до октября.

«Узнал я о заселении в общежитие через списки, которые вышли 24 августа, то есть под конец лета. То, что снять квартиру в это время крайне трудно, руководство не волнует, поэтому на вопрос: „А где же жить?“, ответ прост: „Разбирайтесь сами“. Никто ничего не прокомментировал. Да и как обычно это бывает: выходят списки и ответственные за них люди таинственным образом исчезают на пару недель», — говорит парень.

По его словам, вопрос с местами в общагах КФУ — постоянная проблема. Пока руководство набирает выпускников больше, чем положено по квоте, вопрос не решится.

«Представьте, что вы пытаетесь научиться ходить по воде, но не получается, и, вместо того, чтоб заниматься чем-то полезным, вы делаете какую-то ерунду. Так вот, жаловаться в КФУ примерно такая же пустая трата времени, лучше вместо этого искать квартиру, чтоб не остаться ночевать на улице», — заключил наш собеседник.

«В Лигу Студентов» обращений не поступало

Чтобы узнать, в курсе ли этой ситуации студенческое объединение учащихся вузов Татарстана «Лига студентов», мы связались с ее президентом Руфатом Киямовым. Однако он ответить на наш вопрос сходу отказался ввиду того, что не совсем «разбирается в теме». Получить информацию удалось только через запрос в «Лигу студентов».

«В Лигу студентов поступало порядка трех обращений с данным вопросом в 2020 году. В 2021 году обращений от обучающихся КФУ с вопросами нехватки койко-мест в общежитиях не поступало», — сообщила организация.

Как решился вопрос обратившихся в прошлом году, никто не уточнил. Видимо, не очень успешно, раз в этом году несмотря на еще более острую проблему обращаться в организацию никто не стал. Но как заверили в «Лиге» ее представители предлагали идею постройки межвузовского кампуса для студентов Казани. Но их идея, видимо, пока так и остается идеей, а реальных, действующих сейчас и сегодня методов у организации пока, судя по всему, нет.

Хочется верить, что руководство КФУ когда-нибудь решит проблему нехватки мест в общежитиях, но, как заверяют студенты, с каждым годом с ростом числа студентов надежда угасает все больше и больше.