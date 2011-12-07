Где учатся мажоры: топ самых дорогих факультетов в вузах Казани

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Новый учебный год на пороге. Кто-то из выпускников школ прекрасно сдал ЕГЭ, выбрал специальность и поступил на бюджетное место в вуз, о котором всегда мечтал. Но у кого-то на бесплатное высшее образование не хватило баллов.
Правда, всегда есть альтернатива — платные отделения вузов.Но как сильно это ударит по карману родителей, и какие специальности стоят дороже всего? «Казанские ведомости» собрали топ самых дорогих направлений казанских вузов.
Как ни странно, но главный университет города может похвастаться самой дешевой платой за учебу в нашей подборке. Так, обучение на стоматологическом отделении Института фундаментальной медицины и биологии обойдется в 190 тыс. рублей за год. Правда, учиться придется не привычные четыре года, а пять лет.
Чтобы поступить на платное отделение, ЕГЭ нужно сдать не менее чем на 118 баллов. Для бюджетников этот порог выше в более чем два раза — 269 баллов. При этом бесплатных мест всего 15, платных чуть побольше — 55.
Конечно, есть и другие, более дорогие направления. Чтобы отучиться на культуролога, биохимика или заняться нанотехнологиями придется платить по 201 тыс. рублей в год. Но при сроке обучения в четыре года в общем обучение на этих специальностях все равно выходит дешевле, чем на стоматологическом отделении КФУ.
КГМУ — один из старейших вузов Казани. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что университет как самостоятельное высшее учебное заведение существует только с 1930 года. До этого он был отделением Казанского университета, но с некоторой автономией.
Самая дорогие специальности вуза — это «медицинская биофизика» и «медицинская биохимия» фармацевтического факультета. Стоимость обучения начинается от 190 тыс рублей в год. Но при этом учиться придется целых шесть лет. Поэтому при равной стоимости обучения выйдет значительнее дороже, чем на стоматологическом отделении КФУ.
Бюджетных мест здесь столько же, сколько и платных — 25. А вот, например, у специальности стоматолога, которая тоже обойдется далеко не дешево — 187 тыс. рублей в год, всего 35 бюджетных места и 85 на «платке».
Самой недорогой специальностью будет «сестринское дело». Стоимость обучения составит 120 тыс в год.
КГАСУ уже успели прозвать альма-матер для виновников строительного бума в Казани. Именно отсюда в свое время выпустился Исмагил Гайнутдинов — первый архитектор среди татар.
В вузе есть сравнительно недорогие отделения. Например, специальность «землеустройство и кадастры» обойдется в 65 тыс. рублей в год, а строительство в почти 89 тыс. рублей.
Но тем, кто хочет стать дизайнером, придется выложить аж 234 тыс. рублей за каждые год обучения из четырех. При этом тут всего 20 платных и 5 бюджетных мест. Проходной балл для бюджетников 405 баллов, а для платников в два раза меньше — 202 балла.
Судя по всем казанским вузам, где есть эти специальности, учиться на дизайнера удовольствие дорогое. Например, в КНИТУ (о нем еще расскажем чуть подробнее) также есть дизайнерский факультет. Стоимость обучения там даже выше, чем в архитектурном университете, — 268 тыс в год. Получится ли устроиться после такого образования в модный дом Dior или к Dolce& Gabanna — неизвестно.
Настоящее искусство требует жертв. Судя по всему, и финансовых. Для того чтобы получить диплом по специальности «вокальное искусство», «актерское искусство» или «музыкальное искусство» нужно отдавать по 235 тыс. рублей в год на протяжении четырех лет. При чем на музыкальное и актерское направление есть только одно платное место.
Стоит отметить, что в консерватории существует целый ряд специальностей, на которых платного отделения нет совсем. Например, «дирижирование», «этномузыкология», «музыковедение», «фортепиано», «звукорежиссура», а также «музыкальная журналистика» и «менеджмент». Зато на «академическое пение» попасть могут только платники.
В КазГИК, или, как его прозвали в народе, «кулек», идут будущие режиссеры, актеры, операторы и ведущие массовых мероприятий, арт-критики, арт-бизнесмены, художники и артисты эстрады. На базе Института культуры Минкульт РФ планирует открыть общероссийскую цифровую площадку. Так что вуз всер решил стать институтом всероссийского значения. Но пока в институте повысился не статус, а цены.
Стоимость обучения здесь примерно такая же, как и в Казанской консерватории, но учатся на год больше, поэтому сумма получается внушительнее.
За обучение по специальностям «режиссура», «кинооператорское дело», «хореографическое искусство», «звукорежиссура» и «продюсерство» придется выкладывать по 234 тыс рублей в год. Не забывайте умножить на пять лет обучения. К примеру, два года назад стоимость обучения по тем же специальностям составляла 188 тыс. рублей.
Проходной балл по ЕГЭ на платные места здесь одинаков для всех специальностей — 195 баллов.
КНИТУ не только для будущих инженеров и химиков. Тут есть даже специальности по издательскому делу, управлению качеством и защите окружающей среды.
Платное место на очном отделении обходится студентам минимум в 150 тыс. рублей в год. А например, «нефтегазовое дело» и «горное дело» будут стоить уже 190 тыс. рублей в год. При этом «нефтяники» учатся на год меньше, чем «горняки», срок обучения для которых составляет пять лет. А с недавнего времени здесь начали обучать технологиям изготовления смарт-материалов. Обучение на инновационном факультете обойдется в 180 тыс. рублей в год.
Авиационный университет занимает в нашем топе самых дорогих ВУЗов первое место. По большому счету ситуация со многими специальностями здесь мало отличается от других казанских вузов. Как и везде — это дорого. Но есть одно направление, которое по праву может считаться самым дорогостоящим.
За получение специальности «техническая эксплуатация транспортного радиооборудованич» придется платить по 300 тыс. рублей в год. Обучение длится пять лет. Проходной балл для бюджетников — 188, для платного отделения — 118 баллов. Бюджетных мест тут 25, а платных всего 5.
Одним из плюсов КАИ можно считать наличие военной кафедры. К тому же в Казани для вуза собираются построить новое 16-этажное общежитие за 471 млн рублей. Если, конечно, строительство когда-нибудь запустят. Напомним, тендер на него совсем недавно приостановили из-за жалобы в антимонопольную службу.
В любом случае обучение в казанских вузах стоит немалых денег. Поэтому тем, кто не попал на бюджет, придется раскошелиться. Окупится ли в будущем дорогая специальность стоимостью в хорошую иномарку — неизвестно. Но в любом случае — все как в старой поговорке «Ученье — свет». А с недавних пор еще и большие деньги.