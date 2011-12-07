Где учатся мажоры: топ самых дорогих факультетов в вузах Казани

Новый учебный год на пороге. Кто-то из выпускников школ прекрасно сдал ЕГЭ, выбрал специальность и поступил на бюджетное место в вуз, о котором всегда мечтал. Но у кого-то на бесплатное высшее образование не хватило баллов.

Правда, всегда есть альтернатива — платные отделения вузов.Но как сильно это ударит по карману родителей, и какие специальности стоят дороже всего? «Казанские ведомости» собрали топ самых дорогих направлений казанских вузов.

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Как ни странно, но главный университет города может похвастаться самой дешевой платой за учебу в нашей подборке. Так, обучение на стоматологическом отделении Института фундаментальной медицины и биологии обойдется в 190 тыс. рублей за год. Правда, учиться придется не привычные четыре года, а пять лет.

Чтобы поступить на платное отделение, ЕГЭ нужно сдать не менее чем на 118 баллов. Для бюджетников этот порог выше в более чем два раза — 269 баллов. При этом бесплатных мест всего 15, платных чуть побольше — 55.

Конечно, есть и другие, более дорогие направления. Чтобы отучиться на культуролога, биохимика или заняться нанотехнологиями придется платить по 201 тыс. рублей в год. Но при сроке обучения в четыре года в общем обучение на этих специальностях все равно выходит дешевле, чем на стоматологическом отделении КФУ.

Казанский государственный медицинский университет

КГМУ — один из старейших вузов Казани. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что университет как самостоятельное высшее учебное заведение существует только с 1930 года. До этого он был отделением Казанского университета, но с некоторой автономией.

Самая дорогие специальности вуза — это «медицинская биофизика» и «медицинская биохимия» фармацевтического факультета. Стоимость обучения начинается от 190 тыс рублей в год. Но при этом учиться придется целых шесть лет. Поэтому при равной стоимости обучения выйдет значительнее дороже, чем на стоматологическом отделении КФУ.

Бюджетных мест здесь столько же, сколько и платных — 25. А вот, например, у специальности стоматолога, которая тоже обойдется далеко не дешево — 187 тыс. рублей в год, всего 35 бюджетных места и 85 на «платке».

Самой недорогой специальностью будет «сестринское дело». Стоимость обучения составит 120 тыс в год.

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

КГАСУ уже успели прозвать альма-матер для виновников строительного бума в Казани. Именно отсюда в свое время выпустился Исмагил Гайнутдинов — первый архитектор среди татар.

В вузе есть сравнительно недорогие отделения. Например, специальность «землеустройство и кадастры» обойдется в 65 тыс. рублей в год, а строительство в почти 89 тыс. рублей.

Но тем, кто хочет стать дизайнером, придется выложить аж 234 тыс. рублей за каждые год обучения из четырех. При этом тут всего 20 платных и 5 бюджетных мест. Проходной балл для бюджетников 405 баллов, а для платников в два раза меньше — 202 балла.

Судя по всем казанским вузам, где есть эти специальности, учиться на дизайнера удовольствие дорогое. Например, в КНИТУ (о нем еще расскажем чуть подробнее) также есть дизайнерский факультет. Стоимость обучения там даже выше, чем в архитектурном университете, — 268 тыс в год. Получится ли устроиться после такого образования в модный дом Dior или к Dolce& Gabanna — неизвестно.

Казанская государственная консерватория им. Жиганова

Настоящее искусство требует жертв. Судя по всему, и финансовых. Для того чтобы получить диплом по специальности «вокальное искусство», «актерское искусство» или «музыкальное искусство» нужно отдавать по 235 тыс. рублей в год на протяжении четырех лет. При чем на музыкальное и актерское направление есть только одно платное место.

Стоит отметить, что в консерватории существует целый ряд специальностей, на которых платного отделения нет совсем. Например, «дирижирование», «этномузыкология», «музыковедение», «фортепиано», «звукорежиссура», а также «музыкальная журналистика» и «менеджмент». Зато на «академическое пение» попасть могут только платники.

Казанский государственный институт культуры

В КазГИК, или, как его прозвали в народе, «кулек», идут будущие режиссеры, актеры, операторы и ведущие массовых мероприятий, арт-критики, арт-бизнесмены, художники и артисты эстрады. На базе Института культуры Минкульт РФ планирует открыть общероссийскую цифровую площадку. Так что вуз всер решил стать институтом всероссийского значения. Но пока в институте повысился не статус, а цены.

Стоимость обучения здесь примерно такая же, как и в Казанской консерватории, но учатся на год больше, поэтому сумма получается внушительнее.

За обучение по специальностям «режиссура», «кинооператорское дело», «хореографическое искусство», «звукорежиссура» и «продюсерство» придется выкладывать по 234 тыс рублей в год. Не забывайте умножить на пять лет обучения. К примеру, два года назад стоимость обучения по тем же специальностям составляла 188 тыс. рублей.

Проходной балл по ЕГЭ на платные места здесь одинаков для всех специальностей — 195 баллов.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

КНИТУ не только для будущих инженеров и химиков. Тут есть даже специальности по издательскому делу, управлению качеством и защите окружающей среды.

Платное место на очном отделении обходится студентам минимум в 150 тыс. рублей в год. А например, «нефтегазовое дело» и «горное дело» будут стоить уже 190 тыс. рублей в год. При этом «нефтяники» учатся на год меньше, чем «горняки», срок обучения для которых составляет пять лет. А с недавнего времени здесь начали обучать технологиям изготовления смарт-материалов. Обучение на инновационном факультете обойдется в 180 тыс. рублей в год.

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева (КАИ)

Авиационный университет занимает в нашем топе самых дорогих ВУЗов первое место. По большому счету ситуация со многими специальностями здесь мало отличается от других казанских вузов. Как и везде — это дорого. Но есть одно направление, которое по праву может считаться самым дорогостоящим.

За получение специальности «техническая эксплуатация транспортного радиооборудованич» придется платить по 300 тыс. рублей в год. Обучение длится пять лет. Проходной балл для бюджетников — 188, для платного отделения — 118 баллов. Бюджетных мест тут 25, а платных всего 5.

Одним из плюсов КАИ можно считать наличие военной кафедры. К тому же в Казани для вуза собираются построить новое 16-этажное общежитие за 471 млн рублей. Если, конечно, строительство когда-нибудь запустят. Напомним, тендер на него совсем недавно приостановили из-за жалобы в антимонопольную службу.

В любом случае обучение в казанских вузах стоит немалых денег. Поэтому тем, кто не попал на бюджет, придется раскошелиться. Окупится ли в будущем дорогая специальность стоимостью в хорошую иномарку — неизвестно. Но в любом случае — все как в старой поговорке «Ученье — свет». А с недавних пор еще и большие деньги.



