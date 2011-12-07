Мигранты «штурмовали» отдел УФМС в Казани

Возле отдела УФМС в Казани на улице Восстания сегодня утром мигранты собрались в огромные очереди. Они кричали, возмущаюлись, некоторые залезали на крышу козырька. Видео опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что сотни граждан ближнего зарубежья стоят с документами в руках. Местные жители жалуются, что ситуация со «штурмом» для них не редкость — здесь постоянно скапливается очередь, стоит шум, который мешает работать и жить жильцам соседних домов.

Сейчас, по сообщению МВД, очереди мигрантов уже нет.