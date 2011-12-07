Обвиняемого в стрельбе в гимназии №175 Галявиева направили в Санкт-Петербург для допэкспертиз

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в гимназии № 175, был принудительно направлен под стражей из Москвы в Санкт-Петербург. Там будут проводиться дополнительные экспертизы. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Он сообщил, что обвиняемого этапировали в Петербург. скорее всего, для проведения экспертиз. Мельников не уверен, когда точно его увезли, но на данный момент Галявиева в столице нет.

Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев пришел в гимназию № 175 с ружьем в руках и устроил в школе стрельбу. Семь учеников и два учителя погибли, были ранены 23 человека. Преступник почти сразу был задержан, и сейчас находится под стражей. Галявиеву было представлено обвинение по делу об убийстве двух и более лиц.

Одного из раненых инженера гимназии Мулланура Мустафина, можно сказать, вытащили с того света. Галявиев ранил его в живот и в ногу, однако хирурги клинической больницы № 7 спасли ему жизнь.