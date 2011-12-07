Казанский марафон собрал более 1,2 млн рублей в поддержку Дома Роналда Макдоналда

В этом году Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» в третий раз стал социальным партнером Казанского марафона. В составе команды фонда пробежали 300 человек. В результате проведения мероприятия было собрано более 1,2 млн рублей на содержание Дома Роналда Макдоналда - бесплатной гостиницы для семей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице Минздрава РТ. Символический чек был передан Юлии Марковой - директору Дома Роналда Макдоналда в Казани.

Благотворительный забег в помощь Дому Роналда Макдоналда поддержали друзья фонда, компании-партнеры и их сотрудники.

В числе поддержавших акцию был и депутат Казанской городской Думы, директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров. «В этом году я впервые принимал участие в Казанском марафоне. Когда узнал, что можно побежать с поддержкой Дома Роналда Макдоналда, никаких сомнений не осталось. Ведь это так просто - каждому из нас делать добро. Призываю абсолютно всех присоединяться и поддерживать Дом Роналда Макдоналда, ведь он работает там, где это очень нужно. Давайте делать добро!» - поделился он после забега.

В благотворительном забеге приняла участие и одна из наших сотрудниц - заместитель главного редактора газеты «Казанские ведомости» Лилия Харисова вместе с другими участниками преодолела дистанцию в три километра. Этот марафон стал для Лилии третьим по счету - в прошлые годы она также поддержала Дом Роналда Макдоналда своим участием в забегах.