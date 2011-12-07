Молодежь Татарстана приглашают принять участие в онлайн-турнире «Строевые выходные», сообщают организаторы.

«Целью военно-патриотического проекта „Строевые Выходные“ является создание молодёжи 18-25 лет доступных условий для получения навыков первоначальной военной подготовки в обстановке максимально приближенной к реальной, а также популяризация службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Проект помогает испытать себя на прочность и выносливость, а также завести знакомства с единомышленниками из многих субъектов России, что может помочь девушкам и юношам определить вектор дальнейшего профессионального развития», — отмечается в сообщении.

Дистанционный этап включает в себя двухнедельный курс с видеолекциями и различными заданиями разных уровней сложности по тематическим блокам: структура российской армии, физическое воспитание, первая доврачебная помощь и основы тактической медицины, особенности армейского быта, административное деление современной России, культура и история родного края.

Регистрация уже открыта: строевыевыходные.рф. Заявки принимаются до конца октября.