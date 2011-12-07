Уроженец Бугульмы отправился в космос

Вчера с Байконура на Международную космическую станцию (МКС) был запущен пилотируемый корабль «Союз МС-17». Его командир - Герой России, уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков. В составе основного экипажа два борт-инженера - космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

По информации пресс-службы «Роскосмоса», корабль достиг МКС за рекордно короткое время - 3 часа 3 минуты. Предыдущий рекорд - 3 часа 18 минут - принадлежал грузовому кораблю «Погресс МС-15». Полет международного экипажа продлится почти полгода - 177 суток. Кстати, это второй полет Сергея Рыжикова в космос. Его первая экспедиция длилась 173 дня и ночи.

На предстартовой пресс-конференции Сергей Рыжиков сообщил, что экипаж везет на МКС оборудование для поиска места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» и ее устранения.

Накануне старта руководитель инициативной группы «Зихангиры» («Человек космический») Халиль Гайнутдинов отправил по электронной почте космонавту письмо: «Дорогой наш Сергей! От имени всех земляков желаем успешного старта, доброго полета, выполнения намеченной программы и благополучного возвращения на родную Землю! Удачи всем службам, сердечные приветы экипажу! Мы с вами!».

Сергей Николаевич ответил: «Спасибо, Халиль! И вам всего самого доброго! Привет родной земле и землякам!».