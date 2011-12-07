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В Казани открылся Центр комплексной помощи женщинам и семьям с детьми

Сегодня, 15 октября, в казанском поселке Вознесенское состоялось торжественное открытие Центра комплексной помощи беременным женщинам и семьям с детьми «Социальный дом «Колыбель».

В торжественном открытии центра, расположенного в частном доме, приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, председатель РОО «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов, представители духовенства и общественности, блогеры, благодетели, поддерживающие работу центра.

Вот уже три года в Казани существовал одноименный приют, где бесплатно проживали женщины и семьи с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Здесь они получали материальную и юридическую помощь, психологическую поддержку. За это время временный приют получили 65 женщин и 103 ребенка. Теперь же на базе нового центра помощь будет оказываться не только казанцам, но и проживающим в районах республики. Это стало возможно благодаря тому, что недавно у центра появился собственный автомобиль. Мобильная группа сможет оперативно выезжать к подопечным на дом, оказывать выездную психологическую помощь, доставлять продукты питания, предметы первой необходимости, проводить социальную работу на местах. В рамках работы центра планируется выделение горячей линии для обработки заявок и оказания первичной помощи нуждающимся в ней женщинам, благотворительные акции и реализация других проектов. Обо всем этом на открытии рассказала Элина Галиуллина - руководитель Центра защиты семьи, материнства и детства «Умиление» - организации, инициировавшей работу «Колыбели».

Подробности читайте в четверговом выпуске «КВ» за 22 октября.

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