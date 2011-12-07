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Вместо снега на Покров нас накрыло аномальным теплом

Первая половина октября порадовала нас теплой солнечной погодой, совсем не характерной для осеннего сезона. Об удивительном температурном сюрпризе в разгар осени рассказала наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

В Казани практически не было осадков, а средняя температура превышала климатическую норму на 4 — 7 градусов. Такая погода формируется на западной периферии солнечного антициклона над Казахстаном, и столбики термометров по-прежнему поднимаются до 16 — 18 градусов тепла.

Однако длительный характер комфортной погоды, к сожалению, заканчивается. В конце недели есть вероятность выхода на территорию республики облачного циклона, и в выходные ожидается похолодание — днем температура не поднимется выше 6 — 10 градусов тепла. Так что впору переходить на предзимние варианты одежды, готовить шарфы и перчатки…

При любой погоде мы все-таки знаем по датам календаря, что с середины октября следует готовиться к предзимью. Обычно к этому времени атмосферные процессы уверенно перестраиваются на зимний лад и характеризуются большой нестабильностью. Поэтому и высока вероятность холодной и ненастной погоды с выпадением первого снега. 

Заглянем в народный календарь, где накоплен богатейший опыт наблюдений за изменениями погоды. Попробуем предугадать возможный сценарий развития погодных процессов в оставшиеся дни осени. Люди издревле пытались определить характер предстоящей зимы по тому, как падают листья с деревьев, откуда дует ветер, в какие сроки птицы улетают на юг. Причем просматривались довольно дальние связи.

Нынче народная примета о чуть ли не обязательном наступлении холода и первом снежке на Покров — 14 октября — не сработала. Очередная волна тепла отменила ее — стояли почти по-майски погожие дни. Кстати, аномальное тепло в день Покрова стало уже традицией последних лет. А ведь не так уж и давно, в 1976 году, на Покров был отмечен мороз в целых 11 градусов, зато в 2009-м в этот же день разжарило до 21 градуса тепла.

С точки зрения климатических законов, в народе вполне грамотно говорили, что с 20 октября, дня Сергия зимнего, начинается зима. К этому времени среднесуточные температуры воздуха по многолетним данным опускаются, устойчиво переходя через отметку в плюс 5 градусов, когда полностью прекращается вегетация растений. Далее средние температуры неудержимо устремляются к нулевой отметке, которую достигают в последних числах октября. 

Следом за Сергием 21 октября отмечали дни Трифона и Пелагеи: «С ознобницы Пелагеи готовь теплую одежду — зима забредет». И дальше по приметам усердно гадали о приближающейся зиме. Не без основания в народе утверждали: если на Сергия зима снегом покроется, то с ноябрьской Матрены (с 22 ноября) зима станет на ноги, то есть снег уже не растает.

Однако, по наблюдениям, снег на Сергия зимнего не всегда гарантирует установление постоянного снежного покрова с Матрены или дня Михаила Архангела (21 ноября). Скорее всего, в народной памяти сохранилось поверье, что с Михайлова дня зима стоит, земля мерзнет. Потому и выпадающий снег остается лежать и не тает. Глобальное потепление внесло свое уточнение в народный календарь — часто стали повторяться более теплые осени и зимы. Но при этом в преобладающем числе случаев в нашей климатической зоне благодаря понижению среднесуточных температур в ноябре до 5 — 7 градусов мороза постоянный снежный покров устанавливается гораздо раньше Михайлова и Матрениного дней. Причем в разные годы это происходит с большим разбросом по датам — в период от 29 октября до 18 ноября.

Похоже, что примета о тесной связи выпавшего на Сергия снега с установлением снежного покрова с Михайлова дня в последние десятилетия потеряла смысл.

КВ
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