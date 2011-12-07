В Казани сотрудники ГИБДД устроили тотальную проверку междугородних автобусов

В Казани на Горьковском шоссе сотрудники ГИБДД устроили тотальную проверку водителей междугородних автобусов. Они проверяют, как водители соблюдают правила перевозки пассажиров.«Мы уделяем особое внимание проверке автобусов. Наша задача снизить аварийность, поэтому мы смотрим на все, особенно на технические неисправности автобусов», – рассказал начальник отдела технадзора городской Госавтоинспекции Алексей Евтодьев.За нарушения водителей будут привлекать к административной ответственности. При серьезных неисправностях автобус изымут и отправят на штрафстоянку.