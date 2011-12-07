ЖКХ: что татарстанцы думают о своих управляющих компаниях

С 9 октября по 9 ноября в опросе на сайте регионального центра участвовали 2 тысячи человек, которые ответили на 20 вопросов. 28% респондентов высказали недовольство качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, 50% недостаточно информированы о деятельности управляющих компаний, ТСЖ и других организаций, которые управляют многоквартирными домами. 60% опрошенных редко обращаются за разъяснением в УК, а предпочитают искать правду в других государственных инстанциях.47% респондентов оценили работу своих управляющих компаний как неудовлетворительную. 35% участников опроса считают удовлетворительными межквартальные и дворовые дороги. 23,7% обращались с жалобой в УК более одного раза.Приветствуют и одобряют раздельный сбор мусора 60% опрошенных. 25% оценивают работу совета дома удовлетворительно. 30% потребителей не контролируют качество выполнения УК жилищных услуг.Чтобы повысить конкуренцию между управляющими компаниями, НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» объявил о составлении рейтинга татарстанских организаций, которые занимаются управлением многоквартирных домов.В списке критериев, по которым будет определяться лучшая или худшая УК, количество обращений или жалоб от населения, взаимодействие с жильцами и советами домов, качество предоставления жилищных и коммунальных услуг, состояние жилого фонда и обслуживание придомовой территории. На место в рейтинге будет влиять и количество сбоев поставки коммунальных услуг: воды, тепла, электричества и так далее.- Рейтинг позволит составить и регулярно обновлять актуальный список управляющих компаний, - объяснил Дмитрий Романов. - Потребители, находящиеся на перепутье выбора УК, смогут самостоятельно увидеть на нашем сайте, какая организация проблемная, а какая находится в лидерах. Рейтинг будет полезным для органов власти, которые смогут с его помощью выявить наиболее проблемные вопросы в работе и проводить точечную исправительную работу с конкретными УК.В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ только приветствуют появление подобного рейтинга.