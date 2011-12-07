137 татарстанцам выплатили долги по зарплате

По информации пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты, ООО «Дусым» Атнинского района Татарстана рассчиталось по долгам с 123 работниками, выплатив им 1 миллион 280 тысяч 168 рублей.

А предприятие «Стройдеталь Холдинг» Тукаевского района погасило долг перед 14 работниками. В общей сумме они получили 108 тысяч 369 тысяч рублей.

Планомерная работа с предприятиями и организациями - должниками по заработной плате продолжается.