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В Казани появилось граффити «Девочка с эчпочмаками»

Художник Азат Валеев создал новую работу на лестнице у сквера «Чишмяле».

В Казани на лестнице у сквера «Чишмяле» появилось новое граффити, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

На стене изображена героиня картины Валентина Серова «Девочка с персиками», однако вместо фруктов в руках у нее эчпочмаки.

«Мы работали в течение трех часов. Юмористическая картина создавалась для клипа песни „Испеки мне эчпочмаки“ казанского исполнителя Enaecash. Заменить персики на эчпочмаки — это идея самого исполнителя», — поделился автор рисунка художник Азат Алеев.

Напомним, казанский художник также является автором двух муралов на жилых домах в Казани: портрета Хайдара Бигичева и образа главной героини оперы «Алтынчеч». 

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