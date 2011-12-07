В Казани появилось граффити «Девочка с эчпочмаками»

В Казани на лестнице у сквера «Чишмяле» появилось новое граффити, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

На стене изображена героиня картины Валентина Серова «Девочка с персиками», однако вместо фруктов в руках у нее эчпочмаки.

«Мы работали в течение трех часов. Юмористическая картина создавалась для клипа песни „Испеки мне эчпочмаки“ казанского исполнителя Enaecash. Заменить персики на эчпочмаки — это идея самого исполнителя», — поделился автор рисунка художник Азат Алеев.

Напомним, казанский художник также является автором двух муралов на жилых домах в Казани: портрета Хайдара Бигичева и образа главной героини оперы «Алтынчеч».