На дороги Казани вышли пять новогодних автобусов, сообщает Ассоциация АТП РТ.

«Автобусы украшают шарами, снежинками, игрушками, новогодним дождиком, на стеклах автобусов появились новогодние аппликации с поздравлениями», — уточнили в Ассоциации.

За рулем таких автобусов находятся водители в костюмах Деда Мороза.

Украшение общественного транспорта продолжается. К концу недели украшенный транспорт появится на всех маршрутах. А экипажи смогут посоревноваться в конкурсе на лучшее украшение подвижного состава.