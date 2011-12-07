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На дороги Казани вышли пять новогодних автобусов, сообщает Ассоциация АТП РТ.
«Автобусы украшают шарами, снежинками, игрушками, новогодним дождиком, на стеклах автобусов появились новогодние аппликации с поздравлениями», — уточнили в Ассоциации.
За рулем таких автобусов находятся водители в костюмах Деда Мороза.
Украшение общественного транспорта продолжается. К концу недели украшенный транспорт появится на всех маршрутах. А экипажи смогут посоревноваться в конкурсе на лучшее украшение подвижного состава.