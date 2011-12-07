Где садоводы готовятся к дачному сезону

На занятиях слушатели изучают возбудителей болезней растений и мероприятия по защите будущего урожая от болезней и вредителей. В числе первых перед членами клуба «Зеленая грядка» выступил председатель правления Союза садоводов РТ Владимир Дейнекин, который рассказал о проблемах дачных объединений республики и новшествах в законодательстве, призванных облегчить жизнь садоводов и огородников. Владимир Дейнекин отметил жизненную необходимость создания таких клубов.По его словам, в них садоводы смогут не только получать новые знания, но и делиться своим накопленным опытом.Заседания «Зеленой грядки» проводятся в лекционном зале… теплицы, где расставлены ряды пластиковых кресел и очень тепло. А рядом за пленкой размещаются грядки с подопытными растениями. На стене - экран, куда проецируется иллюстративный материал. Очередное заседание клуба «Зеленая грядка» было посвящено всеми любимой садовой ягоде - малине. Оказывается, желтоплодная малина (ее еще называют белой) не вызывает аллергии.Как ухаживать за разными сортами малины, какие использовать приемы агротехники, какая разница в уходе за обычной малиной и ремонтантной, какие болезни донимают ягоды и что за вредители мешают ей расти и плодоносить - обо всем этом слушатели узнали из лекции агронома Любови Заниной. По ходу лекции слушатели задавали вопросы и тут же получали на них исчерпывающие ответы. Любовь Занина более 30 лет изучает вопросы защиты растений, кому как не ей известны все их секреты! Члены клуба по большей части женщины пенсионного возраста, но есть и исключение - Александру Гонюху 35 лет, он ландшафтный дизайнер.- Занятия в клубе посещаю с большим удовольствием и интересом, - говорит он. - Нравится и качество материала, и его подача. Очень жаль, что молодежь у нас сегодня далека от зеленых грядок своих бабушек, дедушек и родителей. А вот в Германии, наоборот, молодые очень увлечены вопросами растениеводства.65-летняя Хашига Закирова, садовод с большим стажем, согласилась с Александром:- Мне тоже очень нравятся эти занятия. Не пропустила ни одного. Материал всегда новый, интересный и познавательный, подается простым и понятным языком. Ходила я и на другие занятия садоводов, но эти больше по душе.В конце занятия садоводы получили ответы на все свои вопросы и поделились друг с другом опытом ухода за малиной. Клуб «Зеленая грядка» - настоящее сообщество единомышленников!