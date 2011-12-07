В Татарстане появится центр оказания бесплатной юридической помощи

Во втором квартале 2019 года на базе Министерства юстиции Татарстана планируется создание центра бесплатной юридической помощи. Об этом на итоговом заседании коллегии заявил глава министерства Рустем Загидуллин.«Центр должен стать единой площадкой бесплатной юридической помощи. В нем объединятся усилия как государственной, так и негосударственной системы», – сказал глава ведомства.По данным министерства, в 2018 году 146 адвокатов приняли участие в государственной системе бесплатной юридической помощи. За прошлый год провели 1751 бесплатную консультацию, было подготовлено 936 документов и представлены интересы 129 граждан.