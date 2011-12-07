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За задолженность по зарплате накажут руководителя предприятия

К руководителям предприятий, имеющих просроченную задолженность по выплате заработной платы, и особенно к тем, кто скрывает ее, в Татарстане будут применяться самые серьезные меры воздействия. Такое поручение дал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, прошедшей 10 января.
«Учитывая сложившуюся ситуацию с ростом задолженности по выплате заработной платы, хочу обратить внимание председателей муниципальных комиссий по повышению уровня жизни и легализации доходов муниципальных образований на эти данные и предложить усилить работу по погашению и выявлению такой задолженности, - заявил Алексей Песошин. - К руководителям предприятий, имеющих просроченную задолженность по выплате заработной платы, и особенно к тем, кто скрывает ее, прошу применять самые серьезные меры воздействия».Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения и всем отраслевым министерствам с привлечением Государственной инспекции труда и органов прокуратуры Алексей Песошин поручил держать ситуацию с выплатой зарплаты на контроле и продолжить активную работу с должниками, передает пресс-служба Президента РТ.«Прошу отраслевые министерства усилить роль балансовых комиссий в части заблаговременного выявления негативных ситуаций в финансовом положении предприятий и принятия необходимых мер», - заявил премьер-министр Татарстана.
КВ
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