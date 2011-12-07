В Казани оштрафовали таксиста, объехавшего пробку по тротуару

В Казани таксист, объехавший пробку по тротуару, получил штраф две тысячи рублей, сообщает ГИБДД по городу.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало видеоролик, на кадрах которого «Тойота» на ул. Восход объезжала затор по тротуару.

«При проведении поисковых мероприятий установлено, что указанное нарушение ПДД было совершено 14 января около половины шестого вечера у дома № 16 по улице Восход. Также был установлен собственник и водитель автомобиля. Им оказался 38-летний мужчина», — сообщили в ГИБДД.

Вину нарушитель признал.