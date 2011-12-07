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Некоторые татарстанские предприятия поставляют свою продукцию в 46 стран мира

Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» рассказал председатель правления ТПП РТ Шамиль Агеев.
«Не так давно мы вместе с Минэкономики РТ проводили конкурс экспортеров среди малого бизнеса — у нас в палате был полный зал. В этом конкурсе участвовали больше 100 предприятий малого бизнеса», — отметил Агеев. По его словам, татарстанские предприятия, работающие в сельском хозяйстве, поставляют свою продукцию в 46 стран мира. А Казанский маслоэкстракционный завод экспортирует товары более чем в 10 стран мира, включая Иран и Египет. Полную версию интервью с председателем правления ТПП РТ Шамилем Агеевым читайте на портале «События». Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.
КВ
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