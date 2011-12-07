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В 2020 году на двух дорогах Казани будет увеличена скорость до 80 км/ч

Увеличение скоростного режима планируется на Горьковском шоссе и Мамадышском тракте.
В этом году на Горьковском шоссе и Мамадышском тракте планируется увеличение скоростного режима до 80 км/ч, сообщил главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». «Возможность повышения скоростного режима на Мамадышском тракте рассматриваем на участке дороги от поселка Константиновка до трассы М7. На Горьковском шоссе, например, от Нарата до спортивного комплекса „Олимпиец“», — уточнил Габдурахманов. Читайте также: госавтоинспекция Татарстана: Лишних знаков «40» в Казани нет.
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