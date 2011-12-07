В Казани прошел Всероссийский второй отраслевой форум «Яхтинг России». Столицу Татарстана посетили более 100 профессионалов парусного спорта и яхтенного туризма, сообщают организаторы.

«Интерес к форуму и обновленному формату работы профессионалов яхтенной отрасли заметно увеличился, что не может не радовать: число участников, приехавших в Казань в этом году, выросло двое. Мы сделали количественный и качественный скачок, и не планируем останавливаться», — сказал директор ВФПС Павел Соболев, поблагодарив столицу РТ за гостеприимство.

В рамках форума состоялся круглый стол по вопросам глобального развития яхтенного туризма и парусного спорта в регионах. Специалисты обсудили вопросы взаимодействия ВФПС и региональных федераций, цифровизации отрасли и аспекты организации и финансирования.

В качестве образовательной программы для представителей региональных и местных федераций, а также судей провели семинар. Участники обсудили новые материалы международной федерации парусного спорта World Sailing, вопросы организации матчевых и командных гонок, изменения в международных правилах парусных гонок 2021-2024 и другие моменты.

59 судей смогли пройти аттестационный тест.