Из Казахстана в Казань приехал «Золотой человек»

Выставка «Великая Степь: история и культура», посвященная древней истории и традициям Казахстана, открылась в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля. Экспозиция представляет собой уникальные раритеты из богатого захоронения сакского царя - «Золотого человека», обнаруженного в 70-е годы прошлого столетия археологом Кемалем Акишевым недалеко от Алма Аты.