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Из Казахстана в Казань приехал «Золотой человек»

Выставка «Великая Степь: история и культура», посвященная древней истории и традициям Казахстана, открылась в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля. Экспозиция представляет собой уникальные раритеты из богатого захоронения сакского царя - «Золотого человека», обнаруженного в 70-е годы прошлого столетия археологом Кемалем Акишевым недалеко от Алма Аты.
В церемонии открытия выставки приняли участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, генеральный консул Казахстана в Казани Еркин Тукумов, директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева и исполняющий обязанности директора Национального музея Республики Казахстан Алмаз Нуразхан, известные ученые, историки, архивисты, археологи из Казахстана.
КВ
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