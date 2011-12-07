Метшин на встрече с молодежью: «Мы хотим услышать, какую Казань вы хотите видеть»

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с творческой молодежью города и обсудил создание условий для творчества креативных татарстанцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрия города.

«Так или иначе, молодежь движет городом, создает новые направления. Сегодня мы хотим услышать, какую Казань вы хотите видеть», – начал беседу Ильсур Метшин.

Так, автор граффити «Мона Лиза» на улице Баумана Азат Алеев предложил создать официальные пространства для граффитистов, показав, что граффити уже давно является не вандализмом, а прежде всего современным искусством. В связи с этим Алеев предложил провести в Казани фестиваль граффити.

Идею такую мэр поддержал с энтузиазмом, приводя в качестве примера изображение футболистов на фасадах домов во время проведения чемпионата мира по футболу. «Мы были в топе узнаваемости среди других городов, где проходил чемпионат», – сказал он.

Тему оформления города продолжила скульптор Зульфия Мухамедьярова. Она предложила создать в городе арт-объекты. По ее мнению, украсить территорию у станции метро «Козья слобода» можно было скульптурами коз.

В ответ на такое предложение Метшин согласился, что в Казани есть места, где таковые были бы уместны. А потому порекомендовал привлечь к работе студентов – начинающих скульпторов – и обсудить проекты с главным архитектором Казани и с представителями профильных подразделений Исполкома.