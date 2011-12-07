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Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Песни военных лет!»

К участию в конкурсе приглашаются одаренные дети от 3 лет, подростки, творческая молодежь и взрослые.

В Татарстане уже второй раз пройдёт открытый дистанционный (online) конкурс «Песни военных лет!». На этот раз конкурс приурочен к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс состоится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», в нём смогут принять участие дети от трех лет, подростки, творческая молодежь и взрослые. .

Конкурс проводится с целью военного и патриотического воспитания жителей страны и возможности прикоснуться к героическому подвигу Советской армии через стихи, песни, танцы, и иные виды искусств.

Для участия необходимо отправить заявку до 7 мая 2021 года (включительно) по форме номинации с пометкой конкурс «Песни военных лет!» на почту aragorn-studio@mail.ru.

В этом году татарстанцев также приглашают принять участие в литературном конкурсе «Герои Великой Победы – 2021». Для участия в конкурсе принимаются литературные произведения военно-патриотического содержания. Об этом можно узнать здесь.

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