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Из-за трагедии в школе №175 в Казани активизировались мошенники

Власти города напоминают казанцам, что не стоит переводить помощь на сомнительные счета.

В столице Татарстана участились участились случаи дистанционного мошенничества. Мошенники предлагают казанцам поучаствовать в помощи пострадавшим в трагедии гимназии №175: в интернете появились сообщения о сборе денег. Под видом сотрудников официальных ведомств они также звонят казанцам, в том числе учителям и родственникам пострадавших, чтобы получить их персональные данные.

В мэрии напомнили, что горожанам не следует сообщать свои данные и переводить деньги на незнакомые счета.

Напомним, что официальный сбор средств организовал Российским Красным Крестом совместно со Сбербанком. На открытый для помощи пострадавшим в Казани счёт поступило свыше 62 млн рублей.

Желающие могут перечислить деньги в поддержку пострадавшим на реквизиты по ссылке.

КВ
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