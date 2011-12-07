Из-за трагедии в школе №175 в Казани активизировались мошенники

В столице Татарстана участились участились случаи дистанционного мошенничества. Мошенники предлагают казанцам поучаствовать в помощи пострадавшим в трагедии гимназии №175: в интернете появились сообщения о сборе денег. Под видом сотрудников официальных ведомств они также звонят казанцам, в том числе учителям и родственникам пострадавших, чтобы получить их персональные данные.

В мэрии напомнили, что горожанам не следует сообщать свои данные и переводить деньги на незнакомые счета.

Напомним, что официальный сбор средств организовал Российским Красным Крестом совместно со Сбербанком. На открытый для помощи пострадавшим в Казани счёт поступило свыше 62 млн рублей.

Желающие могут перечислить деньги в поддержку пострадавшим на реквизиты по ссылке.