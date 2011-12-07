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Семьи дольщиков в Казани начали получать долгожданные ключи от квартир ЖК «МЧС»

Строительство второго дома по улице Губкина завершили и сдали в эксплуатацию в конце апреля.

Семьи в Казани начали получить долгожданные ключи от квартир в ЖК «МЧС».

Как сообщили в пресс-службе Управлении жилищной политики исполкома, строительство второго дома на 522 квартиры по улице Губкина завершили и сдали в эксплуатацию в конце апреля. Объекту выдан ЗОС.

Так, со вчерашнего дня, 15 мая, дольщики уже начали заселяться в свои квартиры. Пока ключи получили только собственники жилплощадей, расположенных в 1-3-м подъездах дома. В ближайшее время ключи будут выданы более 500 дольщикам. Кроме того, им также передадут 120 парковочных мест и 240 кладовых помещений.

КВ
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