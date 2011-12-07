В Казани побит температурный рекорд 1898 года

В Казани зафиксирован абсолютный максимум положительной температуры воздуха. Предыдущий был зарегистрирован в 1898 году. Об этом сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

По данным метеорологов, аномально-теплая погода в Казани 15 мая достигла до +32,4°, что выше установленного рекордного значения в 1898 году. Тогда максимальная температура воздуха составляла +29,6 °.

Жара в республике, аномальная для мая, продолжится как минимум до вторника ,18 мая.