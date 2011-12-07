В Казани побит температурный рекорд 1898 года

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В Казани зафиксирован абсолютный максимум положительной температуры воздуха. Предыдущий был зарегистрирован в 1898 году. Об этом сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
По данным метеорологов, аномально-теплая погода в Казани 15 мая достигла до +32,4°, что выше установленного рекордного значения в 1898 году. Тогда максимальная температура воздуха составляла +29,6 °.
Жара в республике, аномальная для мая, продолжится как минимум до вторника ,18 мая.