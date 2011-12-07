Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани побит температурный рекорд 1898 года

Максимальная температура воздуха на метеостанции «Казань-Сокол» достигла до +32,4°.

В Казани зафиксирован абсолютный максимум положительной температуры воздуха. Предыдущий был зарегистрирован в 1898 году. Об этом сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

По данным метеорологов, аномально-теплая погода в Казани 15 мая достигла до +32,4°, что выше установленного рекордного значения в 1898 году. Тогда максимальная температура воздуха составляла +29,6 °.

Жара в республике, аномальная для мая, продолжится как минимум до вторника ,18 мая.

КВ
Лента новостей