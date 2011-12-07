Предприятие Набережных Челнов погасило долг по зарплате более чем на 11 миллионов рублей

416 работников ООО «КамгэсЗЯБ» из Набережных Челнов, наконец-то, получили задерживаемую зарплату. Общая сумма погашенного долга составила 11,15 миллиона рублей.

Пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ напоминает, что в республике ведется постоянная работа с предприятиями, которые задерживают выплату зарплаты своим сотрудникам. Эту работу министерство проводит совместно с контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами.