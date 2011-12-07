Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов предложит перенести ответственность за безопасность в школах муниципалитетам

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов прокомментировал принятие Госдумой закона по усилению контроля за оборотом оружия. Сегодня законопроект был принят в третьем, окончательном чтении. Депутат также сообщил о том, что повторно направил в Правительство свой законопроект о передаче ответственности за безопасность в школах муниципальным или федеральным органам власти.

В своем посте в Инстаграме Гильмутдинов подчеркнул, что законопроект по усилению контроля за оборотом оружия разрабатывался с учетом предложений Республики Татарстан после событий в 175-ой гимназии Казани. «Будучи депутатом из Татарстана, я принял активное участие в подготовке и обсуждении законопроекта к рассмотрению в Думе», – отметил Гильмутдинов. Депутат объяснил подписчикам основные положения нового закона.

Документ предлагает усилить ответственность по статьям об обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении оружия.

– Повышается до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия.

– Преступления, связанные с нелегальным сбытом огнестрельного оружия, переведут в разряд тяжких.

– Нелегальный оборот оружия с использованием интернета будет приравнен к преступлению, совершенному по предварительному сговору.

– Будет установлен список заболеваний, при которых невозможно получить разрешение на владения оружием.

– Ужесточаются ограничения на приобретение оружия для лиц с судимостью, вводятся ограничения для тех, кто привлекался за административные правонарушения.

– Человек не сможет приобрести ружье или винтовку, если не прошел медицинское освидетельствование в государственном или муниципальном учреждении. В частности, врачи оценят психологическое состояние кандидата и протестируют его на наличие наркотических веществ в организме.

«В начале седьмого созыва я вносил в Думу законопроект об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях, где предлагалось передать ответственность за организацию безопасности с самого учреждения на учредителей, – также отметил Ильдар Гильмутдинов. – Передача ответственности муниципальным или федеральным органам власти дала бы возможность привлечь на эти цели бюджетные средства. Потому что последние события показали, что сами учебные заведения не в состоянии обеспечить безопасность в школах в полном объеме. Тогда этот законопроект, к сожалению, поддержки не получил, сейчас я повторно направил его в Правительство РФ. Надеюсь, что сейчас эта инициатива найдет поддержку».