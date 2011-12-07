Съёмки, лайки и общий тикток-дом: кто и зачем живет в «общежитии» для блогеров близ Казани

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к генпрокурору РФ с просьбой провести проверку тикток-домов в России на предмет соблюдения законодательства. В своём обращении Петров указал на то, что десятки несовершеннолетних блогеров живут в тикток-домах под надзором теневых продюсеров. Заподозрил он в деятельности домов нарушения трудового законодательства и санитарных норм. «общежитие»

Тикток-дома, или по-другому тикток-хаусы (от английского TikTok house), — это объединение блогеров, снимающих видео для социальной сети TikTok, которые живут вместе в одном большом доме и создают контент совместно. Такое вот общежитие для творческих жителей, но не без коммерческого интереса. За рекламу соцсетях платят деньги, а придумать, как её оформить для своего блога вместе легче.

Мы нашли один из таких блогерских домов, который расположился в посёлке под Казанью, и отправились туда, чтобы выяснить, как живут молодые люди и их продюсеры.

Жёсткий кастинг и разрешение от родителей

Официально тикток-хаус X Family_KZN открылся в марте этого года. Сейчас там живет пять блогеров и их продюсер Гузель Мозафарова с супругом. Во дворе коттеджа много зелени и ухоженные туи, но, как признаётся Гузель, тут сейчас беспорядок — «творческий». Действительно, вот на траве валяются связанные грудой бутылки. Это осталось после съемок контента, объясняют блогеры: на днях они снимали видео, по сюжету которого на самодельном плоту из бутылок переплывали с одного берега местного озера на другой. Пирс на водоёме, кстати, также самодельный, Мозафарова говорит, что они делят его на двоих с соседями.

Трое парней и две девушки рассказывают, что уже даже привыкли жить вместе. В проект они попали, пройдя кастинг, который длился более пяти дней. До этого момента между собой обитатели тикток-хауса даже не были знакомы. До момента открытия дома с ними занимались блогеры-миллионники, которые делились своим опытом.

«Сейчас на общем аккаунте 57,2 тыс. подписчиков, набрать свою аудиторию ребята смогли за две недели работы. Ребята живут в доме практически 24/7. Продюсеры таких домов всегда открыты к сотрудничеству с талантливыми ребятами» — делится успехами своего предприятия Мозафарова.

Гузель говорит, что понимает повышенный интерес общества и активистов к тикток-домам. Но в казанском блогерском жилье ничего похожего на указанные в запросе зампреда Общественной палаты Ленинградской области правонарушения нет.

«Это все связано, с тем, что в некоторых таких тикток-домах находятся несовершеннолетние, — объясняет свою точку зрения на ситуацию Мозафарова. — У нас от родителей есть их согласие об участие в данном проекте».

Стоит отметить, что среди участников коллектива есть несовершеннолетний — Милан. Гузель ещё раз подчеркивает, что тут он находится с разрешения родителей, поэтому продюсеру бояться нечего.

Ребят говорят, что все их близкие спокойно относятся к тому, что они живут здесь и ежедневно занимаются созданием вирусных видеороликов.

Арбуз и тысяча резинок

Просыпаются тиктокеры в 10 утра. У кого есть учёба, встают раньше. После чего начинается работа над контентом. У ребят есть как личные, так и общие съемки.

Самый молодой участник проекта Милан рассказывает, что он делает контент про отношения. Оксана и Диана — лучшие подруги, у них общий аккаунт и снимают они вместе. Они рассказывают, что в соцсетях у них нет какого-то конкретного образа, а в своих роликах делают упор на эмоции.

«Мы занимаемся творчеством, а это означает — делать то, что нравится. Я не листаю ленту рекомендаций и не смотрю другие тик-токи, мы придумываем и снимаем то, что нам нравится», — говорит Оксана. По словам Дианы, девушки реализовывают в видео свои желания.

Их ролик, в котором они надели на арбуз тысячу резинок, чтобы он взорвался, набрал 9 миллионов просмотров, не без гордости говорят они. Еще девушки делают кулинарный контент.

«Выбирается продукт, который любят дети или молодежь, например, чипсы, и мы показываем, как их можно приготовить в домашних условиях, чтобы это было дешевле и полезнее. Это хорошо заходит, люди потом пишут, что они сами попробовали приготовить по нашему рецепту, и говорят понравилось им или нет», — сказала Диана.

Женя снимает пластилиновые мультики, это творческий и кропотливый процесс.

«Как по мне, это образ жизни, здесь нет такого, что тебе обязательно надо что-то придумать. Ты просто должен жить этим, все приходит само», — рассказывает он.

Ребята говорят, что создавать уникальный контент — это сложно. В процессе, признаются, бывают разногласия, могут поругаться или даже обидеться друг на друга. Блогеры считают это нормальным, потому что через дискуссии и споры можно добиться результата. «В доме нет такого понятия, как создание роликов „потому что надо“, ребята делают все сами», — отмечает продюсер Гузель.

Кстати, она рассказывает, что обсуждают творчество и общую блогерскую жизнь на так называемом «лобном месте». А это понятие пришло к нам в жизнь, пожалуй, из самого первого тикток-хауса — шоу «Дом-2», где жили под постоянным прицелом камер молодые люди.

«Продвигаться начнём с районов»

Гузель не видит конкуренции с другими домами, потому что уверена в своих подопечных, ведь у ребят есть желание расти и развиваться, а это ключевой фактор успеха в этой сфере. Например, один из участников коллектива — Malki недавно выпустил трек и будет выступать с ним на Сабантуе.

Malki снимает видео про подростковую жизнь, он делает ролики про кино, школу и жизненные истории. Он показывает жизнь с другой стороны, объясняет блогер, а ещё он пишет треки. Поскольку трек Malki вышел не так давно и у них не было времени заявится на Сабантуй в Казани, стоит попробовать выступать в районах, рассудила продюсер.

«Это будет его первое выступление, потому что его трек вышел буквально недавно. И мы решили начать с районов и потихоньку двигаться в направлении городских мероприятий. Сказать, что все нам помогают, мы не можем, но и сказать, что нас где-то не принимают, я тоже не могу. Пока мы идем по намеченному пути маленькими шагами», — рассказывает она.

Также команда проходит кастинг на участие в праздновании Дня молодёжи в Набережных Челнах. Есть у казанских блогеров и большое желание поучаствовать в совершенно новом мероприятии для Казани «Яң а Сабантуй».

«Молодёжь должна зарабатывать деньги, делая то, что нравится»

На ТикТоке можно зарабатывать хорошие деньги, говорит Гузель, но конкретных сумм не называет. Но, как показала практика, говорит она, рекламодателям удобнее и выгоднее сотрудничать с крупными хаусами, нежели с каждым блогером по отдельности.

«Я все-таки сейчас за то, чтобы молодёжь занималась любимым делом и это приносило определённый заработок, и это касается любой сферы деятельности», — отмечает Мозафарова.

Жители же тикток-хауса сойтись на том, что нужно публике, не смогли. Пришлось признать, что универсального рецепта, как стать популярным в ТикТоке нет. Пробуй всё — снимай!

«Сейчас лучше делать экспертный контент, выбрать какую-то одну нишу и рассказывать именно о ней. Например, психологи и журналисты в ТикТоке делают контент на свои темы», — объясняет Милан.

Сошлись блогеры также ещё на одном принципе из деятельности — в погоне за подписчиками и просмотрами необязательно создавать «трешевый» контент.

«Нужно держать себя в моральных рамках. Треш должен быть обдуманным, можно допустить мелкое и легкое хулиганство, но нельзя делать что-то противозаконное. В соцсетях не приветствуется негативный контент. Чаще всего такой контент блокируют, а подписчики хейтят. Это такая популярность, которую не пожелаешь», — говорит Женя.

Необоснованный хейт и обучающий татарский

Соцсети — это не всегда только творчество. подча это ещё и критика, и ладно бы обоснованная. Но ведь без так называемых хейтеров (от английского hate — ненависть — прим. Ред.) в соцсетях не обойтись.Есть люди, всегда готовые написать, что им не нравится ваше видео, а также то, как вы выглядите, ваш голос и даже жесты. Тут, говорят тиктокеры, главное — не поддаваться этому цифровому негативу. Осознавать, что критика и хейт — это разные вещи.

«Хейт, как правило, бывает необоснованным, от каких-то внутренних комплексов этих людей. Негативные комментарии связаны с завистью, потому что люди сами не могут реализоваться», — объясняет Женя.

Ребята говорят, что на хейтерские комментарии они отвечают не всегда. Таким людям можно даже отправить смайлик, но проще сказать: «Сделай лучше». «Любой хейт — это в какой-то степени реклама блогера», — замечает Милан.

Гузель Мозафарова рассказала, что казанскому тикток-дому поступали предложения делать контент на татарском языке, однако не все ребята на нем разговаривают, но работа в этом направлении ведётся.

«Мы задумываемся о развитии нашего национального языка и использовании его в нашем контенте. Для реализации своих целей необходимо его сделать не только развлекательным, но и обучающим. Конечно, есть желание чтоб у молодёжи других регионов проснулся интерес к изучению татарского языка», — говорит Гузель.

На вопрос о предложениях политической рекламы или выборов, Гузель Мозафарова говорит, что к блогерам никто не обращался, да и они выдерживают нейтралитет. «Мы не за то, чтобы наших подписчиков привлекать голосовать за кого-то определенного кандидата», — заключает продюсер.