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Транспортная полиция вслед за аэропортом Казани начнёт проверку видео Моргенштерна с кальяном в бизнес-зале

Видео с кальяном опубликовал сам Алишер в разделе сторис своего Инстаграм.

В Казанском линейном управлении МВД России на транспорте намерены провести проверку по факту публикации видео с исполнителем Моргенштерном, который курит кальян в бизнес-зале казанского аэропорта. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в ведомстве.

Ранее в аэропорту также заявили о планах начать проверку, отметив, что помещение бизнес-зала у аэропорта арендует сторонняя организаци. Представитель арендатора помещения отказался комментировать инцидент нашему изданию.

Напомним, видео с кальяном опубликовал сам Алишер в разделе сторис своего Инстаграм. Моргенштерн сам назвал место, где он курит кальян. Сейчас эта сторис из раздела удалена.

КВ
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