Больше трети пешеходов Казани не чувствуют себя безопасно из-за самокатов и велосипедов

Более трети жителей столицы Татарстана не чувствуют себя в безопасности на пешеходных дорогах из-за самокатов и велосипедов. Такие результаты содержатся в исследовании компании «Манго Иншуринг».

«Более трети участников исследования (38%) не чувствуют себя в безопасности на пешеходных дорогах, если их также используют самокатчики и велосипедисты. Только 26% казанцев поделились, что могут без страха прогуливаться только там, где есть специальные велодорожки», — говорится в сообщении.

Основными минусами двухколесного передвижения участники опроса видят небезопасность для пешеходов и других водителей, зависимость транспорта от погодных условий, а также отсутствие нормального дорожного регулирования.

Также по результатам исследования эксперты выяснили, что самокаты, электросамокаты, велосипеды и электровелосипеды — один из самых популярных видов транспорта в летний период: 99,5% казанцев часто встречают их на улицах города.

63% опрошенных уверены, что двухколесный транспорт может стать отличной заменой общественному и личному. Среди плюсов они выделяют: экологичность, удобство, экономию средств на дорогу и дополнительную физическую нагрузку. Помимо этого, 32% казанцев считают, что благодаря росту числа самокатов и велосипедов в городе улучшается инфраструктура и появляются новые общественные пространства.