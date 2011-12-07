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В России прорабатывается возможность запуска системы по внесению наличных на кассах магазинов

Ак Барс Банк и ряд других банков уже рассматривают такую инициативу.

Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута заявил, что в России прорабатывается возможность запуска системы по внесению наличных на кассах магазинов.

В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что такая услуга будет очень востребована. Особенно в отдаленных и малонаселенных районах, где сложно найти банкоматы. А для этого внедрения потребуются время и, вероятно, изменения в действующих законах.

Ак Барс Банк и ряд других, по данным газеты «Известия», уже рассматривают такую инициативу. 

КВ
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