Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута заявил, что в России прорабатывается возможность запуска системы по внесению наличных на кассах магазинов.

В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что такая услуга будет очень востребована. Особенно в отдаленных и малонаселенных районах, где сложно найти банкоматы. А для этого внедрения потребуются время и, вероятно, изменения в действующих законах.

Ак Барс Банк и ряд других, по данным газеты «Известия», уже рассматривают такую инициативу.