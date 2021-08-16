«Беспилотник» в метро и безопасные трамваи: новый глава «Метроэлектротранса» отчитался о своей работе

В конце мая перед Абдулхаковым была поставлена задача возглавить МУП «Метроэлектротранс» и вывести из кризиса транспортную отрасль. На плечи Абдулхакова была возложена миссия исправить ситуацию с небезопасными трамваями.

«С начала лета работа велась по трем основными направлениями: повышение безопасности и качества обслуживания пассажиров, ремонт и передвижение в надлежащий вид подвижного состава, инфраструктура предприятия и работа с кадрами», — сказал Абдулхаков на аппаратном совещании в мэрии.

Замотивировали рабочих поднятием зарплаты на 15%

В работе с кадрами, по словам Абдулхакова, было уделено особое внимание улучшению условий труда работников и привлечение новых сотрудников на предприятие. Нормативная штатная численность составляет 2642 человека, но фактически людей меньше.

«На сегодня фактическая численность 1993. Средняя заработная плата за 6 месяцев текущего года по основным профессиям составляет у водителей 46 тысяч рублей, у кондукторов — 30, у основных рабочих — 35», — рассказал Абдулхаков.

Для мотивации персонала и привлечения новых сотрудников с 1 июля на предприятии всем сотрудникам увеличили заработную плату в среднем на 15%.

Абдулхаков отчитался не только о повышенной зарплате для сотрудников, но и начале возрождения трамваев. По его словам, ни один трамвай не выходит на линию без проверки.

Помимо ремонта трамваев, начался и ремонт путей, с начала лета отремонтировали 12 км трамвайных путей, установили 22 тепловых конденсатора и заменили более 1250 изношенных шпал. Едет ли Айдар Абдулхаков на «рельсах» Галявова или же ремонт путей это его инициатива остается только догадываться.

Бескондукторная оплата для отказа от налички

Сообщил он и о запуске с 1 августа пилотного проекта по бескондукторной системе оплаты проезда, которая есть уже в крупных городах страны.

«Это совершенно новый формат обслуживания пассажиров, и в случае положительной динамики мы планируем продолжить внедрение в другие маршруты. За наличный расчет пассажир оплачивает у водителя при входе, а оплата банковской или транспортной картой картой проходит в салоне самостоятельно. В каждом троллейбусе на поручнях установлено по три электронного компостера», — сообщил Айдар Абделхаков.

В течении первых двух недель в салоне продолжал находится кондуктор для разъяснения пассажирам порядка оплата. А уже с сегодняшнего дня МУП «Метроэлектротранс» запустил бескондукторный маршрут. Контроль оплаты будет проводится контролерами при помощи специального терминала, который выявляет факт оплаты вне зависимости от того, каким способом оплачен проезд.

На предприятии планируют таким образом сократить фонд оплаты труда кондукторов, а также снизить объем оплаты "наличкой". Результаты работы бескондукторной системы на маршруте проверят трех месяцев эксплуатации.

На этом «плюшки» по модернизации транспорта не закончились. Абдулхаков сообщил о том, что в Казани запущена «пересадочная» карта, которая позволяет за 45 рублей прокатиться на двух видах транспорта в период 45 минут.

По новому тарифу можно будет совершать пересадку с подземного на наземный электротранспорт (трамваи и троллейбусы), общая стоимость проезда составит 45 рублей.

По словам Абдулхакова, когда пассажир первый раз прикладывает карту, у него запускается счетчик времени, в течение которого он должен совершить пересадку.

Правда, с 5 августа стоимость поездки в метро при наличном расчете в кассе повысилась. Теперь она стоит 35 рублей. При расчете банковской картой без транспортного приложения — 30 рублей, а при оплате транспортной картой — 27 рублей.

Как первые в космосе: Абдулхаков пообещал беспилотное метро

Главным анонсом выступления Абдулхакова стал анонс беспилотного метро. Гендиректор рассказал, что проект уже проработан, а техзадание подготовлено.

«Поскольку казанский метрополитен - самый современный в России, у нас впервые в России была внедрена автоматизированная система управления поездами без участия машиниста. В казанском метрополитене машинист осуществляет контроль за работой автоматики. Мы являемся первым цифровым метро, управление которого основано на микропроцессорной архитектуре, а не на релейной. Идя в ногу со временем и по поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, проработан проект и подготовлено техзадание по беспилотному управлению электропоездами», — сказал спикер.

Однако сроки реализации такого проекта он пока не назвал, но пообещал, что беспилотное метро позволит снизить влияние человеческого фактора и повысит безопасность перевозок.