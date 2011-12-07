Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова и ученый Мирфатых Закиев получили звания почетных граждан Казани

Победительнице Олимпийских игр в Токио Марте Мартьяновой и ученому Мирфатыху Закиеву присвоили звания «Почетный гражданин Казани». Об этом стало известно на VIII сессии Казгордумы.

Мирфатых Закиев — доктор филологических наук, действительный член Академии наук РТ, также он возглавлял Казанский педагогический институт с 1967 по 1986 год. Занимался исследовании не только в сфере языкознания, но и в области истории. Закиев создал научные школы в области языковых, межнациональных и межъязыковых контактов, двуязычия и многоязычия.

Марта Мартьянова стала олимпийской чемпионкой, победив в командном турнире рапиристок. Мартьянова занимается фехтованием с 8 лет. В 2016 года она вошла в основной состав сборной России. На Олимпийских играх в Токио 22-летняя уроженка Казани стала олимпийской чемпионкой в составе команды российских рапиристок.

В финальном поединке с представительницами Франции Мартьянова получила травму ноги. Так как по правилам турнира у сборной России не было замен, спортсменка решила продолжить поединок, несмотря на травму. Церемонию награждения Мартьянова покидала в инвалидной коляске, так как сама идти уже не могла из-за травмы.