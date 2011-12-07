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Правительство Татарстана выделило Казани 1,1 млрд рублей

В этом году расходы столицы республики выросли до 32,9 млрд рублей.

Правительство Республики Татарстан выделило Казани 1,1 млрд рублей. Об этом говорится в документах к сессии Казгордумы.

Там же отмечается, что доходы города выросли до 29,8 млрд рублей, а расходы дошли до 32,9 млрд рублей.

«Изменения в бюджет города Казани обусловлены следующими причинами. За счет средств дополнительной финансовой помощи, выделенной в соответствии с нормативными актами Правительства Республики Татарстан, увеличиваются доходы и расходы бюджета города на сумму 1106374, 4 тыс. рублей», — говорится в документах. 

КВ
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