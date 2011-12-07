Участники архитектурной биеннале спроектируют здание на улице Московской в Казани

Участники третьей Российской молодежной архитектурной биеннале получат возможность спроектировать здание в центре Казани. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в фонде «Институт развития городов РТ».

Важным заданием для участников конкурса станет подготовка предложения по реконструкции существующего здания, созданию функциональной взаимосвязи между старым и новым объектом и благоустройству прилегающей территории.

Территория, на которой расположен объект для проектирования является частью туристической зоны Татарская слобода — самого большого квартала с исторической застройкой в центре Казани. Все архитектурные сооружения в этой зоне имеет ограничения по высотности застройки в 3–5 этажей. Татарская слобода с XVIII века является архитектурным ядром города. Именно здесь находятся основные достопримечательности Казани: Юнусовская площадь, дом Шамиля с музеем Тукая, дом Апанаевых, мечеть Марджани и театр-«парусник» имени Галиаскара Камала.

Тема Биеннале 2021 — «Рабочее пространство будущего». Участникам конкурса предстоит создать проект для участка недостроенного торгово-административного объекта площадью 17 289 кв. м. Их задачей станет придумать новую философию рабочего пространства, где будет представлен синтез личного и общественного, задан курс на устойчивое развитие и учтены новые экономические реалии эпохи COVID-19.