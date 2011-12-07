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Эксперт: Минниханов доказал свою необходимость, полезность жителям

В Татарстане прошел единый день голосования, в рамках которого проведены избирательные кампании разного уровня, включая выборы Президента РТ. Результаты голосования прокомментировал в ходе пресс-конференции президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Говоря о результатах выборов в муниципальные представительные органы, эксперт отметил разнообразие политических сил, принявших участие в избирательном процессе.

- Татарстан - всегда интересная территория, - поделился Алексей Куртов. - Казалось бы, на такой хорошо управляемой, богатой территории должно быть все однообразно. Однако мы видим, что достаточно широко представлена многопартийность власти, и это наводит на совсем другие мысли. О том, что сильный может позволить себе многое: не зажимать слабых, давать возможность высказаться всем. Отрадно, что в муниципальных парламентах представлена не только «Единая Россия». Удивительно, что в Татарстане никак не проявились новые партии. Видимо, традиционность и естественность голосования в Татарстане сыграли цементирующую, успокаивающую роль.

В то же время эксперт отметил предсказуемость результатов выборов Президента РТ.

- Думаю, что господина Минниханова можно поздравить с очень достойным представлением количества избирателей - за него проголосовало более 83%, - высказался Алексей Куртов. - Это, конечно, результат более чем удовлетворительный, особенно для человека, который идет на выборы не первый раз. Все его плюсы и минусы хорошо известны. Тем не менее он доказывает свою необходимость, полезность жителям и их доверие.

КВ
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