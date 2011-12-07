Метшин принял участие в посадке 2,5 тыс. саженцев деревьев вместе со школьниками Казани

Сегодня, во Всемирный день озонового слоя, прошла высадка 2,5 тыс. саженцев ели и сосны школьниками и воспитанниками детских садов Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что власти столицы РТ только за то, чтобы горожан окружала зелень, а дети росли в экологически чистом городе. Так, он вместе с учениками принял участие в единовременной посадке саженцев елей на территории гимназии № 75. Также деревья посадят возле всех 320 детских садов и 166 школ города.

Кроме того, дабы учащиеся смогли вместе с родителями погрузиться в решение экологических проблем, им вручили 18,5 тыс. «Дневников юного эколога». Это приучит школьников бережно относиться к природе.