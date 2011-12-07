Во втором сезоне шоу «Татарстар» победил житель Зеленодольска

Победителем второго сезона шоу «Татарстар» стал житель Зеленодольска Дмитрий Зекунов, который исполнил композицию Bon Jovi — It’s my life и покорил сердца членов жюри и зрителей, сообщают организаторы.

«Суммарно набрав наибольшее кол-во голосов жюри и зрителей Дмитрий Зекунов стал победителем 2 сезона „ТАТАРСТАР“ и обладателем главного приза: запись собственной песни, съемки клипа, и продвижение клипа в социальных сетях РТ. Остальные финалисты получили утешительные призы.

Звездными гостями и членами жюри финального выпуска шоу стали юморист татарской эстрады Рамиль Шарапов, лауреат Всероссийских и международных конкурсов, финалистка проекта «Голос.Дети» Саида Мухаметзянова, Заслуженная артистка РТ, продюсер и композитор — Элеонора Калашникова.

Напомним, в конкурсе может принять участие любой желающий певец. Для этого нужно было записать видео со своим исполнением песни на любом языке, прислать его в предложенные посты сообщества шоу во «Вконтакте» и покорить сердца звёздного жюри и миллионов зрителей.

Выпуски 2 сезона онлайн шоу «Татарстар» суммарно набрали более 2,5 млн просмотров в соцсетях. В финал прошли только шесть участников: Мария

Афанасиади, 29 лет (г.Набережные Челны), Дмитрий Зекунов, 37 лет (г.Зеленодольск), Самат Нургалиев, 22 года (Тетюшский район, с. Малые Атряси), Рамиля Галяутдинова, 21 год (г.Казань), Аделя Тимергалиева, 23 года (г.Нижнекамск), Эдуард Мираев, 39 лет (Агрыз).