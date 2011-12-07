Казанский кремль о новом общежитии КФУ: Говорить о конкретном проекте пока преждевременно

Из-за большого количества первокурсников в КФУ в Правительстве Татарстана обсуждается идея строительства нового кампуса в Казани. Об этом на брифинге сказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«На самом деле- это тема не сегодняшнего дня и она уже давно стоит [на повестке] и он неоднократно поднимался вопрос о необходимости расширения возможности с точки зрения заселения студентов. Эта тема есть, она в работе Правительства, говорить о каком-то проекте пока преждевременно», — сказала спикер.

Она добавила, что власти республики озабочены проблемой нехватки мест для студентов общежитиях КФУ, в связи с этим в Правительстве РТ, будут думать, как решить этот жилищный вопрос.

«Казань — это студенческий город, много крупных федеральных вузов, в которые стремятся попасть студенты из других субъектов России. И это накладывает определенные сложности в вопросе обеспечения жильем студентов», — отметила Лилия Галимова.

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