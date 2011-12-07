Минмолодежи РТ подвело итоги тура по сельским территориям «Время возможностей»

Министерство молодежи подвело итоги тура по сельским территориям «Время возможностей». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Молодежный тур для нас — это история про формирование команд развития сельских территорий. Молодежь вместе с нами и местной администрацией открыто обсуждает актуальные темы, придумывает решения, программирует востребованную для себя среду, а также узнает об имеющихся мерах поддержки», — заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Команда министерства совместно с Аграрным молодежным объединением проехала по республике более 15 тыс. километров. Ими было проведено 70 деловых игр «Сила села», участниками которых стали выше 5 тыс. человек в очном формате и более 300 тыс. в онлайн-формате.

«По итогам тура мы точно можем сказать, что у сельской молодежи большой потенциал. В наших мероприятиях участвовали не только жители конкретного сельского поселения, а приезжали и из соседних», — сказала председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова.

Шувалова добавила, что главная задача — рассказать молодежи обо всех возможностях, помочь при формировании индивидуального плана развития и при реализации.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что новым Министром по делам молодежи РТ назначили Тимура Сулейманова.