Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минмолодежи РТ подвело итоги тура по сельским территориям «Время возможностей»

Общая протяженность тура составила более 15 тыс. километров.

Министерство молодежи подвело итоги тура по сельским территориям «Время возможностей». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Молодежный тур для нас — это история про формирование команд развития сельских территорий. Молодежь вместе с нами и местной администрацией открыто обсуждает актуальные темы, придумывает решения, программирует востребованную для себя среду, а также узнает об имеющихся мерах поддержки», — заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Команда министерства совместно с Аграрным молодежным объединением проехала по республике более 15 тыс. километров. Ими было проведено 70 деловых игр «Сила села», участниками которых стали выше 5 тыс. человек в очном формате и более 300 тыс. в онлайн-формате.

«По итогам тура мы точно можем сказать, что у сельской молодежи большой потенциал. В наших мероприятиях участвовали не только жители конкретного сельского поселения, а приезжали и из соседних», — сказала председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова.

Шувалова добавила, что главная задача — рассказать молодежи обо всех возможностях, помочь при формировании индивидуального плана развития и при реализации.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что новым Министром по делам молодежи РТ назначили Тимура Сулейманова.

КВ
Лента новостей