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Президент Татарстана обратится с ежегодным посланием к Госсовету 8 октября

На мероприятии будут организованы онлайн-трансляции.

Рустам Минниханов выступит на 25-заседании регионального парламента шестого созыва с ежегодным посланием к Государственному совету. Обращение Президента РТ состоится 8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

«На заседание вносится единственный вопрос — ежегодное послание Президента Татарстана о внутреннем и внешнем положении республики Государственному Совету. Традиционно послание транслируется в прямом эфире», — отметила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Мероприятие пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Президент РТ призвал татарстанцев проголосовать на грядущих выборах.

КВ
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