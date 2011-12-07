Президент Татарстана обратится с ежегодным посланием к Госсовету 8 октября

Рустам Минниханов выступит на 25-заседании регионального парламента шестого созыва с ежегодным посланием к Государственному совету. Обращение Президента РТ состоится 8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

«На заседание вносится единственный вопрос — ежегодное послание Президента Татарстана о внутреннем и внешнем положении республики Государственному Совету. Традиционно послание транслируется в прямом эфире», — отметила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Мероприятие пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Президент РТ призвал татарстанцев проголосовать на грядущих выборах.