Президент Татарстана поставил задачу, дать тепло в домах не дожидаясь холодов

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Рустам Минниханов поставил задачу главам городов и районов республики дать тепло в домах не дожидаясь холодов. Об этом на брифинге с журналистами заявила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
«Президентом было дано поручение еще на прошлой неделе о том, чтобы своевременно была произведена подача тепла, даже несмотря на то, что есть определенный норматив, который предусматривает подачу тепла при определенной температуре ниже 8 градусов», — сказала она.
По словам Галимовой, в некоторых районах Татарстана уже приступили к подаче тепла в дома.
«Президент поставил задачу чтобы во все эти сроки не дожидаясь холодов, как можно скорее дать тепло в дома», — сказала спикер.
Подробнее о подготовке к отопительному сезону в республике читайте в материале «Казанских ведомостей».