Президент Татарстана поставил задачу, дать тепло в домах не дожидаясь холодов

Рустам Минниханов поставил задачу главам городов и районов республики дать тепло в домах не дожидаясь холодов. Об этом на брифинге с журналистами заявила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президентом было дано поручение еще на прошлой неделе о том, чтобы своевременно была произведена подача тепла, даже несмотря на то, что есть определенный норматив, который предусматривает подачу тепла при определенной температуре ниже 8 градусов», — сказала она.

По словам Галимовой, в некоторых районах Татарстана уже приступили к подаче тепла в дома.

«Президент поставил задачу чтобы во все эти сроки не дожидаясь холодов, как можно скорее дать тепло в дома», — сказала спикер.

Подробнее о подготовке к отопительному сезону в республике читайте в материале «Казанских ведомостей».